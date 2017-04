I stället kan man zooma på Stockholmsområdet och se vad som händer på Arlanda (den blå fläcken). Klicka på ikonen med anropssignalen NAX2ZY och du får se att det är en Boeing 737 från Norwegian Airlines på väg från Nice som just ska landa. Koden DY4322 är det flightnummer som passagerarna får se. Klickar du på fotografiet får du en förstoring av just det flygplanet.

Under juni 2014 störde sannolikt en militärövning radiosignalen på 1 090 megahertz för flygledningen i Österrike och kringliggande länder under några minuter och ett antal flygplan försvann från sekundärradar, ett potentiellt katastrofalt läge. Men FR24 hade så många mottagare i området att man hade korrekt ads-b-data hela tiden.

Under den missvisande rubriken Radar ser du vilken ads-bmottagare som fångat transponderdata: F-ESSA3 som är ett id som FR24 sätter på de mottagare de har kontakt med. ESSA är den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s beteckning på Arlanda, den flygplats som befinner sig närmast mottagaren.

Du ser också av planets spår att det kommit söderifrån och gjort en stor sväng över Rimbo för att komma i läge till bana 26.

Övriga plan runt omkring har tvåradiga etiketter av ungefär samma slag som en flygledare får se. Ta till exempel NAX43E. NAX är som sagt kod för Norwegian. FL025 betyder Flight Level 2 500 fots höjd (830 meter) och siffran 196 anger farten 196 knop (363 kilometer i timmen). Det har inte riktigt fått upp farten än, på sin väg från Arlanda till Luleå.

Fem nya Boing varje dag

Flygbolaget ”Unknown” är intressant och betyder att flygplansindividens id och därmed dess typ och tillhörighet inte knappats in i FR24 databas ännu, men att det kommer. Med tanke på att Boeing levererar fem plan om dagen är det inte så svårt att förstå. Inmatningsarbetet pågår hela dagarna.

Andra flygplan kan ha etiketten ”No Callsign” och det är svårare att förstå. Det händer, menar de ansvariga, att de kan följa ett flygplan utmed hela Sverige utan att någonsin få dess anropssignal. Ett mysterium.

De vanligaste ikonerna på FR24-bilder är gula flygplan av olika storlek allt efter typ, helikopter- och ballongsymboler (till exempel Googles internetballonger) samt markfordon på flygplatser som har transponder. Dessutom finns orange flygplan vars positioner hämtats från FAA:s radardata, som är fördröjt 5 minuter.

Närstudera Arlanda i vår tidigare artikel: tinytw.se/arlanda



Försvunnet flyg

Åter har ett flygplan försvunnit i området kring Indonesien. Det var natten den 27 december som Airasias Airbus 320 med flightnumret QZ8501 från Surabaya till Singapore försvann på 32 000 fots höjd över Javasjön, 40 minuter efter start.

FR24 har god täckning i området, som är tättbefluget. Som du ser av kartan från FR24:s historikfunktion upphör bara ads-b-sändningarna. Vrakdelarna hittades ungefär i detta område, några dagar senare.

Antingen blev det strömavbrott, vilket verkar osannolikt med flera generatorer ombord, eller så är det sabotage. Ads-b visar att planet har legat på 32 000 fot i 17 minuter med konstant fart på 470 knop. En krock på 32 000 fots höjd, med fungerande ads-b och erfarna piloter verkar osannolik.

De flesta nyhetsbyråer visade just den här FR24-karta i sin rapportering.



Vem som helst som vill vara med kan skaffa en av FR24 rekommenderad mottagare och bidra med indata. Mottagaren innehåller dels en gps-mottagare (antennen till höger), en transpondermottagare (antennen till vänster) och en Linuxdator som själv tar kontakt med FR24 över internet och levererar data utan någon handpåläggning av användaren.

De befintliga 5000 mottagarna täcker inte hela världen, särskilt i USA är tätheten av ads-utrustade flygplan ganska låg. Det FAA-data man får från USA är inte bara fördröjt utan också av sämre kvalitet än det FR24 fångar upp – flygplan kan ligga uppåt 1 000 kilometer fel.

Bor du i Kiruna, Luleå, Sundsvall eller Nyköping (eller Kalahariöknen) få låna en mottagare och antenn av FR24. En lista över alla ställen som behöver hjälp med mottagare hittar du på tinytw.se/flermot



Inflygning



Klickar man på en flygplats kan man få se dess ankomstlista (Arrivals). Väderuppgifterna hämtas från flygplatsens metar-rapport (lokal, publicerad meteorologi). Väder kan också hämtas från Google Maps väderlager. Alla små visartavlor runt omkring listan – bland annat Delay index, Average delay och Delayed flights % trend – beräknar FR24 ur egna statistiska data.



Efter tryck på knappen 3d övergår systemet i cockpit view-läge och visar en Google Earth-bild av Arlanda så som piloten skulle se den. Du ser att kompassen nere till vänster pekar på 260 grader, vilket stämmer bra med Arlandas bana 26. Framför oss i luften, men för små för att synas direkt, finns också flygplanen SK 12 som ska till Luleå och SK 1589 som ska till Bryssel. Trafiken på marken är inte sann, det är en Google-Earth-bild. I visningsläge ”Aircraft ON” hämtas en flygplansbild in från Planespotters.net och läggs ovanpå Google Earth-bilden. Ha gärna cockpit view och kartvyn uppe samtidigt på två skärmar med samma flygplan för mer realism.

Datafångst och datautmatning



FR24-nätet har två sidor, en sida för datafångst och en för datautmatning till användarna. Källan är flygplanet självt, som får sin position från gps-satelliterna. Den bakas ihop med andra flygdata, bland annat kurs och anropssignal, och skickas ut av ads-b-transpondern, samma transponder som skickar så kallade mode-smeddelanden på förfrågan från en interrogator, en sekundärradar.

Skickar två gånger per sekund

Mode-s-meddelanden innefattar planets höjd och identifikation och skickas som svar på radarpulser, medan ads-b-meddelanden skickas regelbundet, två gånger per sekund och innehåller betydligt mycket mera data. Ett ads-b-paket kan innehålla massor av data, men måste som minimum innehålla position, höjd, kurs, fart över mark, anropssignal, transponderkod (squawk) och flygplanets unika id-nummer. Med 100 plan i luften ovanför mottagaren och meddelanden på ett par hundra tecken kan det bli en kontinuerlig dataström in i mottagaren på uppåt 40 kilobyte per sekund.

Ads-b kom för cirka tio år sedan och de flesta passagerarplan har den numera. Eftersom det är samma sändare i båda fallen sker båda sändningarna på 1 090 megahertz. Men de plan som fortfarande bara har mode-s-transponder måste ändå hanteras.

Deras position, höjd och övriga data kan trianguleras med FR24- mottagare genom att mottagaren tidsstämplar ankomsttiden för mode-s-pulsen på mikrosekunden när och FR24 servrar applicerar lite hemkokt matematik, en metod kallad multilateration, mlat. Amerikanska luftfartsstyrelsen FAA bidrar med sekundärradardata, samma gör Australien och Nya Zeeland. Många flygplatser har dessutom satt upp en FR24-mottagare.

Arkiv med en terabyte per år

Indata från olika leverantörer går till FR24:s servrar och lagras i råformat. Efter utvärdering kan man säga om ett plan lyft eller landat, vilket blir till en post i databasen. Efter utgallring reduceras färddata till en position per minut och hamnar i arkivet, vilket fylls på med cirka en terabyte per år.

Webbservern tar inkomna positioner och matar ut dem till alla anslutna klienter, filtrerat efter vilken del av världen användaren valt att beskåda. Kartan hämtar klienten direkt från Google Maps och bilden av just det flygplan man klickat på, baserat på flygplanets unika id-nummer (inte bara flygplanstypen) hämtas från tyska Planespotters.net. Endast adressen till bilden överförs från FR24. Vid playback hämtas data i stället från arkivet.