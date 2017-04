Vintergatan

20 kilometer per sekund är hastigheten som rymdsonden New Horizons nu far fram med. Med den farten kommer den att vara framme vid dvärgplaneten Pluto den 14 juli i år.

New Horizons sköts upp i januari 2006 och har alltså pinnat på i ungefär nio år. Sonden går så fort att den inte har tid att stanna, utan kommer att fara förbi grannskapet kring Pluto och alla dess månar på en timme, men den låter kameraslutarna rassla under hela passagen. Den är förbi själva Pluto på bara tio minuter. Sedan bär det av vidare ut i Kuiperbältet, mot nya, frysta världar.

Sonden kommer aldrig att komma närmare Pluto än 12500 kilometer, en sträcka något mindre än jordens diameter, men det räcker för att passera innanför alla de fem månarnas banor. Det är bra siktat av Nasa – en nål i en höstack är intet mot detta.

20 kilometer per sekund är 0,0067 procent av ljushastigheten, och det är den snabbaste farkost människan någonsin sänt upp i rymden.

Det innebär också att den frekvens som New Horizons sänder på kommer att dopplerförskjutas i samma mån. Situationen är komplex. Antennerna på jorden rör sig på fl era sätt i förhållande till farkosten. Jordens banhastiget runt solen ligger på 30 kilometer per sekund, så beroende på konstellationen kan sondens relativa hastighet faktiskt vara allt från -10 till 50 kilometer per sekund. Dessutom måste man kompensera för jordens rotation, cirka 400 meter per sekund vid ekvatorn.