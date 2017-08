I denna artikel:

1: Minidatorerna som utmanar Raspberry Pi

2: De olika modellerna av Raspberry Pi

3: Vad kan man göra med Raspberry Pi?

4: Tillbehör du måste skaffa

5: Installera rätt OS

6: Spännande projekt

7: Mannen bakom Raspberry Pi

8: Ännu fler konkurrenter

Arrow Development Tools brakar på med Dragonboard 820c, en kortdator som riktar sig till samma publik som Raspberry Pi 3. Dragonboard 820c lär kosta bra mycket mer än Raspberry Pi 3, eftersom den är bestyckad med Qualcomms fyrkärniga 64-bitars Armbaserade processor Snapdragon 820, som är baserad på mikroarkitekturen Kryo.

Läs också: Oracle vill locka unga till Java med Raspberry Pi

Snapdragon 820 används i en del avancerade smartmobiler, liksom Snapdragon 821.

Dragonboard 820c ska fungera med Android som operativsystem. Men det finns redan information om hur man får i gång Linuxdistributioner som Debian, trots att Arrow hävdar att det bara är Android som fungerar. Framöver bör man även kunna förvänta sig stöd för Windows 10 IoT Core.

Den nya kortdatorn är designad enligt organisationen Linaros specifikation 96Boards. Den bjuder på 3 GB minne, samt hela 32 GB flashminne för lagring. Det finns vidare stöd för trådlösa nätverk, samt usb-portar och gps. Högupplöst video ska kunna spelas och det går att koppla in tre sensorer.

Huawei Hikey 960.

Kinesiska telefontillverkaren Huawei har plockat ut sitt system för smarta telefoner, System on a chip, och säljer det nu som en liten Linux-dator, skriver The Verge. Hikey 960 baseras på tillverkarens åttakärniga Kirin 960-chipp. Fyra av dem är av mer avancerad typ, Cortex A-73, och fyra är lågeffektskärnor av modell Cortex A-53. För den som håller koll på telefonernas tekniska detaljer känns chippet igen från Huaweis Mate 9. Enkortsdatorn kommer framöver att fungera med flera versioner av Linux, utöver Android för vilken den är byggd i dag.En viktig faktor för den här typen av minidatorer, och alla datorer när det kommer till kritan, är minnet och minneshanteringen. Och skillnaderna mellan att använda en produkt ämnad för en telefon och en framtagen för en dator är stora, särskilt ur RAM-perspektiv. Eller snarare bristen på RAM i den utrustning som finns i telefoner, samt den lägre hastigheten i de produkterna jämfört med en dator.Huawei har lyckats få in mer RAM och få upp hastigheterna. Kortdatorn har 3 GB LPDDR4 RAM, alltså det som får minneskretsarna att mata ut data i högre takt. Grafiken klarar av 4K-standard. Däremot har hdmi-porten bara stöd för 1080p-utgång. Det går att ansluta en kamera eller annan hårdvara till Hikey 960.De utvecklare som jobbar med ARM-baserad mjukvara, som till exempel Androidappar, kan ha användning för enkortsdatorn. Mycket av utvecklingen sker i dag i x86-hårdvara som därefter kompileras, eller översätts, till ARM. Men det händer mycket i Linuxvärlden och en hel ARM-dator är målsättningen. Där kan Huaweis enkortsdator vara ett steg på vägen. Men det kostar, 239 dollar tunnare blir plånboken.