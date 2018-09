Stickan som kan producera mäktiga 220 volt dök först upp för tre år sedan, men har nu förfinats till en terminator i miniformat.

Enligt sajten The Register kan dödsstickan användas för att förstöra snudd på all teknik den kopplas in i, även nya maskiner som Xbox One S, Playstation 4 Pro och Microsofts Surface-datorer.

Vissa maskiner har dock undgått att stekas, som Ipad Pro och hörlurar från Beats – lustigt nog klarade sig även Samsungs Galaxy Note 7, telefonen som annars är rätt bra på att ta kål på sig själv.

Det är lätt att kanske se USB Kill som en liten kuriosa som visar hur illvilliga utvecklare kan få vad som helst till ett vapen. Men om man räknar in att nästan allt har en usb-port i dag synliggörs ett stort säkerhetshot som teknikföretagen måste ta i beaktning.

Enligt USB Kills ryska skapare, med aliaset Deep Purple, har bilföretag redan köpt stickan för att testa den i sina bilmodeller. Vilket visar att många aktörer tar hotet från stickan på allvar.

– Usb-portar finns överallt. I bilar, eluttag, laddstationer och i flygplan, säger Chris Gatford, på austaliensiska testföretaget HackLabs, till The Register.

Att stickan sedan finns att köpa online för några enstaka hundralappar gör det hela bara ännu läskigare.