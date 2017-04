Apple har lyckats väl med programmeringsspråket Swift. Det lanserades 2014 och är på sikt tänkt att ta över rollen som huvudsakligt språk för utveckling i Applesfären, från Objective-C.

Nu syns ett tecken till på att det går bra för Swift. Det är analysföretaget Redmonk som i dagarna har presenterat en ny topplista över språk, något man gör två gånger per år. Swift hoppar upp till elfte plats, från sjuttonde. Swift delar elfteplatsen på Redmonks lista med Scala och Shell. Topplistan baseras på data från Github och Stack Overflow.

Listan som toppas av Javascript, följt av Java och Python, är ett försök att mäta aktivitet kring språken. Man kan ha åsikter om det, men faktum är att framgångar för Swift också syns i den konkurrerande topplistan från Tiobe, där språket parkerar på tionde plats. Tiobes lista toppas av Java, följt av C, C++, C# och Python. Javascript återfinns på åttonde plats.