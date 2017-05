Under måndagsnatten rullade Microsoft ut en oplanerad säkerhetsuppdatering till sitt antivirusprogram Microsofts Malware Protection Engine efter att Googles säkerhetsteam Project Zero hittat en allvarlig säkerhetslucka i programmet. Det skriver The Register.

Att Microsoft så pass snabbt åtgärdade problemet vittnar om att det var en svaghet utöver de vanliga och på Twitter skriver Googles Tavis Ormandy, som var med och upptäckte svagheten, att det var något av det värsta han sett.

I think @natashenka and I just discovered the worst Windows remote code exec in recent memory. This is crazy bad. Report on the way. 🔥🔥🔥