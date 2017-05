1965 formulerade Gordon Moore en teori som kommit att prägla teknikutvecklingen i decennier. Den att antalet transistorer på ett chipp fördubblas i snitt vart annat år. Men tecken som tyder på att den tiden är förbi har fått it-världen att blicka in i en framtid där lagen inte längre gäller. Ett av de företagen är processortillverkaren Nvidia. ”Vi behöver hitta en väg framåt efter Moores lag”, konstaterar företagets vd Jen Hsuan Huang.



Därmed skulle man tro att tiden för att få in mer kapacitet i processorerna var över. Men icke! Snarare tvärt om. Det står klart när de nu har presenterat den första produkten baserad på nästa generation av grafikprocessorn Volta, skriver IDG News.



Läs också: Nytt Arm-chipp ger superkameror i bilar



Denna best skryter med hisnande 21 miljarder transistorer och 5 120 kärnor med en klockfrekvens på 1 455 MHz. Det kan jämföras med tillverkarens flaggskeppsprodukt, grafikprocessorn Pascal, som har 3 840 kärnor och 15 miljarder transistorer.



Superdatorn som huserar grafikprocessorn får det mesta av sin kapacitet från åtta stycken Tesla V100 GPU, som i sin tur är baserad på den nya generationens processer Volta-arkitektur. Den har 400 servrar och 40 960 kärnor, så kallade Cuda-kärnor vilket är tillverkarens namn på arkitektur för parallellbearbetning av data i deras gpu. Men smakar det så kostar det, ungefär 1,3 miljoner kronor.