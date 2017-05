Efter flera års hårt jobb har HPE visat en prototyp av den nyskapande datorn The Machine. Med chefsarkitekten Kirk Bresniker i spetsen demonstrerade de skapelsen i ett labb i Fort Collins i Colorado. HPE lyckas inte riktigt uppfylla alla löften från den första presentationen av idén som gavs 2014.



Den stora grejen med The Machine är att göra så mycket som möjligt av jobbet i en dator i subsystem som hanterar minne. Det ska innebära att de flaskhalsar som känne­tecknar konventio­nella datorer och server­arkitekturer undviks.



Och så bjuder The Machine på brutal kapacitet. Eller vad sägs om 160 terabyte minne? Det är mer än tre gånger så mycket som i HPE:s superserver Superdome X. The Machine har vidare 1 280 Arm-baserade processorkärnor från företaget Cavium. De är fördelade på 40 processorer med vardera 32 kärnor.



Minnet och processorerna är sammankopplade med en supersnabb förbindelse. IDG News liknar förbindelsen med ”en supermotorväg för data till vilken flera hjälpprocessorer kan kopplas in”. Specialkonstruerade processorer, så kallade fpga (field-programmable gate array), kontrollerar förbindelsen.



En tanke med The Machine är att den ska bidra till förbättrade prestanda när det blir svårt att klämma in fler transistorer på en viss yta, med andra ord när Moores lag slutar gälla. Det görs genom att dela upp arbetsuppgifter i en distribuerad arkitektur, samt med möjligheter att ansluta framtida tillbehör.



En idé som testas är att hantera data direkt i minnet. Det ska innebära att behovet av att utföra flera instruktioner per klockcykel för en processor minskar. Att hantera data i minnet är en teknik som redan används för att förbättra prestanda, till exempel för databaser.



Den största besvikelsen med prototypen av The Machine är att den inte är försedd med den nya, supersnabba minnestypen memristor. HP berättade om planerna för den nya minnestypen redan 2008, men utvecklingen av den går uppenbarligen trögt.



Nu hoppas Kirk Bresniker och de andra på HPE att öppna projekt kring The Machine ska resultera i nya datormodeller och tillbehör. Att det nu finns en prototyp ska bidra till att det blir enklare att skapa tillbehör.