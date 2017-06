Ocado som är en brittisk livsmedelsbutik på webben har släppt den egna mjukvaran Kubermesh som öppen källkod. Med den kan man använda Googles Kubernetes för att distribuera containrar till vanliga persondatorer.

Det kan låta tillspetsat att säga att det blir möjligt att ersätta ett datacenter med ett gäng pc, men faktum är att Ocado utvecklat Kubermesh av just den anledningen. Man vill helt enkelt ta bort behovet av att ha datacenter i anslutning till sina stora lager.

I nuläget har man genomfört ett pilotprojekt (proof of concept) med små klientenheter av Intels typ Next Unit of Computing (NUC). Och förväntningarna är höga:

– Kubermesh gör att vi inte behöver något datacenter. Vi behöver inte heller det nätverk som skulle finnas i ett datacenter. Vi klarar oss med hundratals kraftfulla arbetsstationer, säger Chris Dabrowski, ansvarig för infrastruktur på Ocado, till IDG News.

Ocado kör mycket av sin it på Googles molnplattform, som dataanalys och maskininlärning, men har också investerat rejält i egna datacenter. De egna datacentren används till exempel för att styra rotbotsystemen i företagets lagerbyggnader.

För närvarande håller man på att flytta applikationer till Dockercontainrar som hanteras med Kubernetes. Först använde man FleetD för att hantera containrarna. Nästa steg blir att skapa en distribuerad datacenterarkitektur.