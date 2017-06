Om du är osäker på vad kognitiv it egentligen är så är du med största säkerhet inte ensam. Begreppet kognitiv it (cognitive computing) populariserades av IBM, under arbetet med Watsondatorn i samband med att den deltog i tv-programmet Jeopardy i USA.

Kognitiv it buntas ofta ihop med ai och faktum är att beskrivningarna ofta är förvirrande lika. Och de används omväxlande för att beskriva samma saker.

– Vissa använder benämningarna på de olika typerna av algoritmer för att beskriva plattformarna, till exempel maskinlärning och neurala nätverk, säger Dave Schubmehl, analytiker på IDC, till IDG News.

Han påpekar att neurala nätverk också är känt under beteckningen djuplärande (deep learning). Hans generella poäng är att begreppen ai och kognitiv it ofta används för att beskriva samma typer av lösningar.

Paul Roma som är chefsanalytiker på konsultföretaget Deloitte Consulting beskriver skillnaden så här:

– Kognitiv it är mer omfattande än den traditionella snäva definitionen av ai, säger han.

Ai används oftast som en benämning på tekniska lösningar som kan utföra uppgifter som det vanligtvis krävs mänsklig intelligens för. Kognitiv it definieras av ”maskinintelligens”, som kan beskrivas som algoritmisk funktionalitet som används för att förbättra människors prestationer, automatisera komplexa arbetsuppgifter och skapa ”kognitiva agenter” som kan stimulera människors tänkande och engagemang.

Kognitiv it innebär kortfattat att använda tekniska lösningar och algoritmer för att automatiskt utvinna förståelse av data och interna relationer i datamängder, både individuellt från en viss datamängd och med hjälp av tidigare erfarenheter. Det innebär en utökning av vad både människor och maskiner kan göra.

Enligt Paul Roma finns det tre huvudsakliga områden för kognitiv it i dag:

Automatisering av upprepningsbara uppgifter, till exempel för robotar, med avsikt att öka effektivitet, kvalitet och noggrannhet.

Att få fram insikter för att upptäcka dolda mönster och relationer, med avsikt att identifiera potential för innovation.

För att skapa utökade lösningar för personalisering, vid kontakter med kunder. Det kallas för ”hyperpersonalization”.

De flesta bedömare är överens om att ai och kognitiv it kommer att bli allt populärare under de närmaste åren.