Det handlar alltså om produkter för installation på kundernas egna servrar, närmare bestämt följande: Jira Software, Bitbucket, Jira Service Desk, Confluence, Jira Core, Hipchat, Bamboo, Fisheye, Crucible, Crowd, samt tilläggen Portfolio for Jira, Capture for Jira, Questions for Confluence och Team Calendars for Confluence.

Det finns alltså lösningar för många olika faser av livscykeln för systemutveckling, med kringliggande aktiviteter, men Atalassian marknadsför Stack som en universallösning för devops. Mer konkret finns det lösningar för till exempel projekthantering (Jira), innehållshantering (Confluence) och kommunikation (Hipchat).

En anledning för Atlassian att erbjuda det här stora paketet är att ungefär hälften av kundföretagen som har fler än 500 användare använder tre, eller flera, produkter från Atlassian. Det som saknas i Stack är väl främst samarbetstjänsten Trello som Atlassian förvärvade i början av året. I samband med lanseringen av Stack passar Atlassian också på att avtäcka en marknadsplats för över 2 000 tillägg, kallad Devops Marketplace.