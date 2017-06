Amazon har snabbt vuxit till en av de största aktörerna på molnmarknaden. Och av goda skäl. Utbudet är så brett att det är svårt att överblicka, dussintals sätt att lagra data, hundratals olika mjukvarupaket.

Men Amazon är långt ifrån ensamma, och konkurrensen hårdnar. Så det kan vara värt att fundera över om det är just deras tjänster som är rätt för er, idag och framöver. Vår amerikanska systersajt Inforworld har listat tolv potentiella scenarier där alternativen kan vara att föredra.

1. Du vill ha ”bare metal”

Centralt i molnet är möjligheten till virtualisering, och det leveraras med största möjliga flexibilitet. Men det kostar så klart. En liten bit kod måste titta på varje förfrågan som går in eller ut och skicka den till rätt virtuell maskin. Många bäckar små blir till sist en rejäl fors. Här har Joyent en tjänst där mellansteget tas bort för att ge en mer avskalad process för Docker-containrar. De har lagt tid på att utveckla tjänsten, som heter Triton, så att de kan plocka bart ett par av de lager som i vanliga fall gör att förfrågningarna går långsammare. Infoworlds tester visar att kunden helt enkelt får mer kraft för pengarna.

2. Du vill ha en egen maskin

Det som vi lite slarvigt kallar maskiner i molnet är i de allra flesta fall bara en del av betydligt större maskiner. Och många vill nog gärna tro att de har sin egen del av denna maskin, vikt enkom åt dem. Men egentligen har vi bara tillgång till en delad server som låtsas vara en separat maskin. Frågan är då om man kan lita på grannarna. Hur säkert är det egentligen, hur vattentäta är skotten? Tillit är en svår fråga.

IBM erbjuder fristående maskiner som kunderna kan anpassa helt efter behov. Det går att välja RAM, SSD och processorskärnor. IBM bygger burken, som är helt dedikerad åt kunden under den period avtalet avser, normalt en månad i taget. Är behoven mer begränsade går det att hyra standardlösningar per timma.

3. Du har bara några få webbsidor

Alla behöver inte den enorma flexibilitet som moderna molntjänster erbjuder. Vissa kan sköta sina sajter utmärkt via Wordpress eller Drupal, eller med andra enklare metoder som hängt sig kvar. Det finns de som fortfarande skriver statiska webbsidor.

Delade servrar med Cpanel räcker ibland gott och väl. Dessutom är det ofta enklare och mer effektivt än molnet. Och betydligt billigare.

4. Du vill ha lösningar, inte en plattform

Office 356 är och förblir en populär lösning för dokument och kalkylark. Även Googles svit har sina trogna användare. Men Amazon är en plattform, och erbjuder således ingen sådan lösning.

Det är fullt möjligt att skapa ett tillägg till webbläsaren och lagra allting som dokument i Googles eller Microsofts system. Det kanske till och med är bästa sättet att lösa problemen på just ditt företag. Kanske är det rätt väg att hyra sina egna servrar och bygga sin egen infrastruktur – eller så finns det färdiga tjänster i molnet som är redo att användas.

5. Du vill knacka mindre kod

Kod i all ära, kan vara superkul. Men ibland vill man inte skriva så mycket kod. För de tillfällena finns Googles App Engine som låter programmerare skriva grundläggande Pythonkod i en strikt struktur. Google hanterar sedan allt från skalning till lagring och konfiguration. Det är således rätt lätt att bygga rätt komplicerade applikationer med relativt få rader kod. Blir den tjänst ni byggt omåttligt populär, ja då ser Google till att skala upp och ta betalt efter de resurser som ni använder. Det går också bra att skriva i Node.js, Java, Ruby, C#, PHP eller Go.

6. Du är dataanalytiker, inte utvecklare

Amazon, Google, IBM och Microsoft har alla väldigt kunnig personal som kan allt om maskininlärning. Och de vill så klart sälja sina molnverktyg till kunderna. Sinsemellan erbjuder de ett flertal tjänster som bygger på maskininlärning i alla tänkbara former. Gemensamt är att de alla rensar upp i dina data, tränar algoritmerna och testa modellerna. Här har Amazon ett något enklare tillvägagångssätt.