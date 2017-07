Vill du bygga din egna version av Gibsons leksak kan du kolla in den guide som han satt samman på sin blogg .

Vill du ge dig på samma byggprojekt som Teeuw har han samlat allt du behöver veta på sin blogg.

4. En elektrisk skateboard

Youtube-profilen Matt Timmons-Brown, som går under pseudonymen The Raspberry Pi-guy, har byggt många häftiga maskiner som drivs via en pyttedator. Men hans kanske mest kända bygge är den elektroniska skateboard han byggt med en Raspberry Pi och en Nintendo Wii-kontroll.

Om du vill bygga din egna version av brädan finns hela projektet att hämta hem på Github.

5. En modifierad microvågsugn

Vill du hoppa på trenden med smarta hem utan att behöva köpa nya köksmaskiner? Då kan du testa att bygga samma Pi-drivna mikrovågsugn som utvecklaren Nathan Broadbent tagit fram.

Utöver att värma dina matrester kan "Picrovågsugnen" fjärrstyras och kan även skicka ett Twitter-meddelande till dig när maten är klar.

Läs också: Allt du behöver veta om Raspberry Pi

6. En semi-själflygande drönare

Vill du försöka dig på ett lite dyrare bygge, som också kräver lite mer teknisk kunskap, kan du testa att bygga en självflygande drönare utifrån Pi-entusiasten Andy Bakers ritningar.

Det finns många projekt rörande självkörande drönare på nätet, men Andy Bakers version är lättbegripligt och är därför en bra start för den som precis börjat leka med självkörande teknik.