Men de grundläggande infrastruktur- och plattformstjänsterna finns med och även mer specialiserade lösningar som Azure Functions för serverlös utveckling. Bland funktionalitet som inte finns med i nuläget märks plattformstjänsterna Container Service och Service Fabric. I nuläget kan den som vill bygga plattformslösningar för privat drift sy ihop dem själv, med hjälp av infrastrukturfunktioner och det stöd som finns för till exempel devopsplattformar som Chef, Docker, and Mesos.

Det som redan finns tillgängligt är gratisvarianten Azure Stack Development Kit som kan köras på en server. Inom de närmaste månaderna ska det komma mer kompletta varianter. Ett tidigt omdöme är att Azure Stack kommer att ställa rejäla krav på hårdvara. Det står också klart att den första skarpa versionen Azure Stack inte kommer att innehålla all funktionalitet som finns på den publika molnplattformen Azure. Och det kommer den troligtvis aldrig att göra, skriver IDG News.

De erfarenheter som gjorts av företag som utvärderat förhandsversioner av Azure Stack är att det här sättet att jobba långt ifrån varit problemfritt. Det är komplext att få publika och privata varianter av molnplattformer att fungera likvärdigt. Det återstår att se om den officiella lanseringen av Azure Stack är ett tecken på att Microsoft har löst en del av de problem som funnits.

Redan nu står det klart att Azure Stack är resurskrävande. Räkna med att avsätta åtminstone fyra rack med hårdvara, skriver IDG News. Gratisvarianten behöver en server med gott om processorkärnor, minne och lagring. Och det bör vara modern hårdvara.

Det är en bra idé att planera för att använda samma typ av hårdvara för testinstallationer på en server, som man sedan tänker sig använda för driftsmässiga installationer med flera servrar, för att undvika problem med kompatibilitet.

Prismodellen för Azure Stack är ungefär den samma som för publika Azure. Man kan till exempel betala per timme eller per månad. Ett prisexempel är att basvariant av en virtuell processor kostar sex dollar, drygt 50 kronor, per månad. Till det tillkommer kostnader för Windows Server eller Linux, om man inte redan har sådana licenser som kan användas.

Att prismodellen är prenumerationsbaserad blir en omställning för många som hanterar intern drift. Det kan inte minst bli svårt att förutsäga kostnader.

Alla stora hårdvaruleverantörer som HPE, Dell och Lenovo är i startgroparna med att erbjuda helhetslösningar för Azure Stack. Räkna med en kostnad på åtminstone 2,5 miljoner kronor för en baskonfiguration.