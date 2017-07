Google har gått från klarhet till klarhet med programmeringsspråket Go som lanserades 2009. Den största fjädern i hatten för Go hittills torde vara att containerplattformen Docker byggts med det.

Nu går debattens svallvågor höga om kommande version 2. De som driver utvecklingen av den nya versionen, bland annat arkitekten Russ Cox, tar gärna emot önskemål om vad som ska finnas med i den nya versionen, skriver IDG News.

Det är tydligt vilken inriktning som gäller: Fokus för version 2 av Go ligger på att fixa problem med skalbarhet. Och det handlar om skalbarhet både under drift av applikationer, till exempel vad gäller parallellisering, och under utveckling, alltså hur många utvecklare kan arbeta tillsammans med stora kodbaser. Det är inte minst viktigt att underlätta samarbete under löst strukturerade former, alltså typfallet av kommunikation för de flesta öppna projekt.