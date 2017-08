Det snackas allt mer om Mozillas programmeringsspråk Rust. Det lanserades 2010 som en tänkt ersättare för C och C++. De senare som i dag närmast är att betrakta som ”lågnivåspråk” har fortfarande en grundmurad popularitet.

Populariteten för C/C++ beror främst på att de erbjuder goda prestanda för färdiga program, på att världen kryllar av C- och C++-programmerare och på den stora mängd existerande kod som finns i drift som behöver underhållas och vidareutvecklas. Och så finns kanske den närmast religiösa vördnad som många programmerare visar inför de språk de valt med i bakgrunden.

Men det finns trots allt en del problem med C/C++, i alla fall i jämförelse med en del mer moderna språk. Det kan vara krångligt att skriva kod och det är lätt hänt att fel smyger sig in. Det är där ett språk som Rust kommer in i bilden. Ett exempel är att Rust bjuder på säkrare minneshantering.

Ett mått på framgångarna för Rust är hur det klarar sig på olika popularitetsindex för språk. Sådana rankningar ifrågasätts visserligen ofta, men de säger säkert också en del om intresset för olika språk. På PYPL-listan har Rust till exempel tagit sig upp på plats 21 och dess popularitet ökar.

C och C++ finns på sjunde, respektive sjätte plats och deras popularitet minskar. Även om de båda veteranspråken har klart större andelar så är trenden att Rust knappar in på försprånget.