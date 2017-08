I en bransch där efterfrågan på arbetskraft är stor tillhör det inte ovanligheterna att arbetsgivare vänder sig till kandidater som befinner sig långt från huvudkontoret. Utvecklarna är som bekant en av dessa grupper. Skype har nu tagit fram en lösning för att genomföra intervju och tester inom den egna plattformen, Skype Interview. En tjänst som de också hoppas ytterligare ska knyta företagskunderna till plattformen, skriver Techcrunch.

Via plattformen kan arbetsgivare sedan ett par dagar testa potentiella anställdas kunskaper i sju programmeringsspråk i en code editor, ett kodningsverktyg. Där ingår C++, C#, Java, Javascript, Ruby och Python. I samband med intervjun kompletteras appen med ett annat fönster för videochatt vilket gör att kandidaten kan byta mellan språken under intervjun. Dock finns bara funktionen för webbläsarversionen av plattformen och det kan vara bra att tillägga att det fortfarande är testversionen som körs.