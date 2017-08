– Mobila enheter har blivit navet i våra liv, och konsumenterna är vana vid att använda sina smarta telefoner för både nytta och nöje. Vi samlar in och delar stora mängder data med våra telefoner, drönare, surfplattor, datorer med mera. Vi tror att lagringsmöjligheterna bara kommer att fortsätta att växa i takt med att människor förväntar sig mer sofistikerade funktioner och kräver bättre kvalité, säger Jeff Janukowicz, vice forskningschef på analysföretaget IDC, i ett pressmeddelande från tillverkaren.

Enligt samma pressmeddelande ska minneskortet vara särskilt bra för Androidenheter. Med ett 400 GB-kort installerat går det att spara upp till 40 timmar video i HD-format och överföringshastigheten går upp till 100 MB per sekund. För att knyta det till användarens vardag. Det motsvarar flytten av ungefär 1 200 bilder per minut via USB 3.0-porten och med en snittstorlek på 3,5 MB.

Nackdelen? Smakar det, så kostar det – 249,99 dollar närmare bestämt, ungefär 2 000 kronor. Till butikshyllorna kommer det, exakt när framgår dock inte.