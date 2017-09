Inbyggt i Intels åttonde generations Core-chipp finns en funktion som få av de mer konsumentfokuserade företagen har tagit fasta på. Men den har potential att bli mycket populär: det går att plocka bort telefonen ur tvåfaktorsautentiseringen. Det enda som behövs är datorn. Ett av de bolag som testat är lösenordshanteraren Dashlane, skriver IDG News.

Funktionen går under namnet Universal Second Factor, U2F, och är inbyggd i chippets arkitetkur. I vanliga fall kräver tvåfaktorsautentisering att en kod skickas till användarens telefon, antingen via en app eller via sms. Intel har kort och gott plockat bort mellanhanden. För att logga in klickar användaren på en mjukvaruknapp för att verifiera datatransaktionen.

Men vänta nu – är detta verkligen nytt? Nej, egentligen inte. Tekniken stöds även i förra generationens chipp, mer kända som Kaby Lake. Då kallades det för Software Guard Extension, SGX. I grunden ett skyddat område i chippet, avsett för lagring av krypteringsnycklar. Dock är det bara Dropbox och Duo Security som har provat att använda funktionen.