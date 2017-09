Genom att använda flera 10 Gbit/s-anslutningar kan kunder båda öka överföringsprestanda och tillgänglighet. För det krävdes tidigare att man installerade dedicerade vpn-enheter (virtuella privata nätverk). Nu rekommenderar Google användning av vpn-anslutningar för maxhastigheten 3 Gbit/s per anslutning, skriver IDG News.

Med Dedicated Interconnect är baspriset för varje 10 Gbit/anslutning 1 700 dollar, cirka 13 450 kronor, per månad. Man kan prenumerera på upp till åtta anslutningar per nätverk. Google hävdar att två redundanta anslutningar ska ge 99,9 procents tillgänglighet och med fyra stycken ska det bli 99,99 procent. Det senare innebär avbrott på högst lite under en timme per år. Google planerar att erbjuda servicenivåkontrakt (sla:er) baserade på de utfästelserna.

Google planerar att avbryta betatester av Dedicated Interconnect om en månad, eller två.