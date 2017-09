Bland de smarta kylskåpen, högtalarna och uppkopplade tvättmaskinerna gömde sig också utrustning som är minst lika intressant för företagen som konsumenterna.

Caterpillar T20 – surfplatta

Sprickor i surfplattorna är nästan mer regel än undantag, de är känsliga och är kort sagt inte tänkta att tappas i golvet. Således är de inte särskilt lämpliga att ha på en byggarbetsplats eller i en butik. Men det finns mer tåliga alternativ, som Caterpillars platta T20 från Bullitt group.

Läs också: Nu ska dumma bilar bli smarta med hjälp av Raspberry Pi

Den är framtagen för att klara av ett fall från 1,8 meter, överleva ett dopp på en meters djup i 30 minuter. Plattan är utrustad med Windows 10, kan kopplas upp mot wifi, via bluetooth, 4g-, 3g- och 2g-nätverk. För denna robusta pryl får köparen betala drygt 6 000 kronor.

Da Vinci 3d-färgskrivare

Dyrt och färglöst, två nackdelar med de 3d-skrivare som finns på marknaden. Även om de är användbara för att skriva ut enstaka modeller och prototyper. Med Di Vinci-skrivaren från XYZ printing kan det ändras.

Precis som andra 3d-skrivare bygger de modellerna ett lager i taget, i en och samma färg. Men skillnaden här är att de byggt in bläckpatroner som färgar varje lager. Resultatet blir en modell som är mer färgrik med mjuka blandningar. Den kan skriva ut objekt upp till 200x200x150 millimeter och priset i detaljhandeln blir omkring 34 000 kronor.

Power ray undervattensdrönare

Vi är vana att se drönarna flyga runt bland hustaken. Men det finns även de som kan dyka ner under havets yta. Power ray kan ta sig ner till djup på 30 meter och stanna där i upp till fyra timmar. Betydligt längre än dykare kan hålla sig på det djupet utan att behöva stanna för tryckutjämning på vägen upp. För att filma omgivningarna har de byggt in kraftiga strålkastare och en 4K-kamera. Videoklippen sparas på ett SD-kort eller streamas via wifi till en basstation vid ytan. Med i paketet som kostar ungefär 21 000 kronor följer en trådlös kontroll samt vr-headset från Zeiss on plus.