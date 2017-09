Det mesta är sig likt i desktopversionen, förutom den ständiga distraktionen av att befinna sig i ett webbläsarfönster med fjorton andra flikar.

På desktop finns en rad nya snabbkommandon, och dessutom möjlighet att ställa in egna. Extra produktivt är ganska möjligheten till "globala" kortkommandon som gör att du exempelvis kan få upp en textruta och lägga till ett nytt kort oavsett vilket program du har framför dig. Sitter du på en nyare Mac finns dessutom stöd för att lägga in kort eller byta bräden via Touch bar.

Trello har nyligen blivit uppköpta av jätten Atlassian, och det är tack vare ett rejält kapital som bolaget nu kunnat satsa på en desktopapp – och nu räknar bolaget med att kunna fortsätta spotta ur sig nya funktioner i rapp takt.