Microsoft har bestämt sig för att tacka av Skype for Business och väva in tjänsten helt i sitt nya samarbetsverktyg Microsoft Teams. Det meddelade företaget under mässan Microsoft Ignite som pågår i Orlando, Florida.Därmed fasas varumärket Skype sakta ut från Microsofts företagstjänster. På sikt ska alla kunder över till Teams, men det finns inte någon deadline för när. En tidsplan ska presenteras under oktober, skriver ZDNet Men det verkar inte bli någon snabb migration den här gången. Dessutom planerar Microsoft åtminstone för tillfället att fortsätta utveckla Skype for Business server för kunderna som inte är beredda att flytta samtalen till molnet. En ny version av mjukvaran är tänkt att släppas under andra halvan av 2018.Samtidigt fylls Teams förstås på mer fler funktioner från Skype for Business. Plattformen får stöd för samtal till det vanliga telefonnätet och alla Skypes alla funktioner för röstchatt och videokonferenser kommer att införlivas i Teams.Microsoft Teams släpptes i början av året och tar över facklan från floppen Yammer. Tjänsten flörtar vilt med det hajpade samarbetsverktyget Slack och har hittat hem hos över 125 000 företag och organisationer, enligt de senaste siffrorna från Microsoft