En uttråkad programmerare på Microsoft, Will Pearson, har snickrat ihop en bott som twittrar varje gång någon svär på Github. Det skriver The Next Web och berättar vidare att det brukar bli åtminstone tio tweetar per dag.

Faktum är att om man räknar på de cirka 40 500 tweetar som lagts ut sedan starten i mars 2013 så blir det ett medel på cirka 24,7 tweetar per dag. Twitterkontot heter @gitlost.

Om man tittar på flödet för oktober så handlar det uteslutande om svordomar på engelska. I de flesta fall är det uppenbart att det verkligen är svordomar som lyfts fram. Men det finns också en del tveksamma fall. Referenser som till boken ”Moby Dick” fastnar till exempel i svordomsfiltret. Tolkningen av begreppet ”svordom” är alltså ganska brett.