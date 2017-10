Github ses som den största och viktigaste förvaringsplatsen för källkod i världen i dag. Dels är det där många populära öppna projekt huserar, dels används tjänsten för många mindre projekt också. Under 2017 blev antalet användare fler än 24 miljoner och antalet projekt 67 miljoner.

Så när Github presenterar en rapport om användningen av tjänsten de senaste tolv månaderna så säger det rätt mycket om vad som händer i utvecklarvärlden. Rapporten heter The State of the Octoverse 2017.

Så, vilken fråga vill man få svar på först? Så klart vilket programmeringsspråk som är mest populärt på Github.

Och det är… Javascript!

Populariteten mäts i antalet ”pull requests”, alltså vid hur många tillfällen folk har bett om att få bidra med kod till projekt (eller till ”repos” som förvaringsplatserna för kod kallas). Javascript toppar med 2,3 miljoner. Tvåa kommer Python med en miljon och trea Java med 986 000. Ruby ligger hack i häl på fjärde plats med 870 000.