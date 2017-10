Bara för att alla andra använder webbläsaren Chrome på sina Androidmobiler så måste inte du också göra det, skriver IDG News, och ger tio alternativa förslag.

Ghostery Privacy Browser

Som namnet anger ligger fokus på personlig integritet för den här webbläsaren. Det finns funktioner för att blockera att tjänsteleverantörer registrerar vad du gör, annonsblockerare, med mera. Det här kan till exempel vara en lösning om du inte vill att du som privatperson ska kunna kopplas ihop med dig som yrkesverksam.

Yandex Browser

Yandex beskrivs som Rysslands svar på Google. Bland finesserna märks snabbare nedladdningar via långsamma anslutningar, genom komprimering och nedskalning av bilder. En funktion för nyhetsflöden som heter Zen är intressant.

Orfox

Orfox som är baserad på Firefox skickar webbtrafik via anonymiseringstjänsten Tor. Den kan dölja var du surfar för din internetleverantör, men klarar inte in att ”gömma dig” om du loggar in via Facebook Connect. Orfox kan även fungera som ett virtuellt privat nätverk (vpn).

Opera Mini

Den här webbläsaren skapades med syftet att minska dataanvändningen och ge snabbare sidladdning på enkla telefoner. Förutom komprimering, som går via en tjänst från Opera, märks också funktioner som att minska ljusstyrkan i mörkret och att skjuta upp stora nedladdningar tills man är ansluten via wifi. Vissa annonser kan blockeras.

Microsoft Edge

Jajamen. Snart finns Microsofts senaste webbläsare även på Android. Det främsta argumentet blir kanske möjligheten att fortsätta en surfsession på en Windows 10-pc. Även synkning av favoriter och lösenord via Microsofts molntjänster sticker ut. Edge finns i en förhandsversion på Android.

Brave Browser

Förutom funktioner för att blockera skript, pop-up-rutor, cookies, annonser och spårning märks en betaltjänst för att få läsning till innehåll som publiceras.

Firefox Focus

Fokus för den här webbläsaren är personlig integritet. Förutom blockering av spårning och annonser märks enkel hantering av lösenord och cookies.

Puffin Web Browser

Här är en toppengrej för alla er Flashälskare där ute! Puffin kan tolka sidor som kodats med Flash, vilket görs med en tjänst som trafik dirigeras via. Tjänsten komprimerar även grafik. Det går även att ladda ner filer direkt till Google Drive på ett smidigt sätt, vilket dock innebär att du måste ange inloggningsuppgifter till sajter du besöker till tjänsten. Om du vill ha Puffin gratis måste du stå ut med annonser.