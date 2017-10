Microsoft har jobbat ett tag med utvecklingsverktyget Visual Studio 2017. Numera släpper man mindre uppgraderingar inom ramen för ”årtalsversioner”. Nu är det en andra betaversion av Visual Studio 2017 15.5 som är på tapeten.

Nyheterna rör främst två områden: Javascript och C++. Vad gäller Javascript, och även Microsofts turbovariant Typescript, märks stöd för ramverket Angular 2. Dessutom har man fixat minnesproblem med de båda språken.

För C++ märks stöd för version 17 av språket, både vad gäller kompilatorn och standardbiblioteken. Ungefär 75 procent av C++ 17 ska stödjas, skriver Infoworld. Även generering av C++-kod har förbättrats. Det ska även gå att kompilera för ARM-baserade mikrokontrollenheter. För C++ finns numera också stöd för Google Test Framework.