– Det som händer nu är att konsumentanvändandet ökar snabbt och tar sig in på företagen. Det är där vi kommer in, vi möter det behovet, med enklare system som också är billigare.

Förra hösten gjorde Google en nysatsning på videokonferenssystem . Nu kommer en ny lansering på området: en samling hårdvaruprodukter som går under namnet Hangouts Meet , och som syftar till att företag i alla storlekar ska kunna hålla videomöten i HD.

Den nya hårdvaran består av en styrenhet för pekskärmar, en mikrofon- och högtalarenhet, en 4K Ultra HD-kamera och en Asus Chromebox.

Google uppger i ett pressmeddelande att styrenheten till exempel gör det möjligt att gå in i ett möte direkt från en schemalagd händelse i kalendern. Den ska också göra det enkelt att lyfta fram eller stänga av ljudet från mötesdeltagare, och att styra kameran.

Kameran har en 4K-sensor och en 120-graders synvinkel, och bland annat använder den maskininlärning för att identifiera mötesdeltagare och automatiskt beskära och zooma in på den som pratar.

Google uppger också att de uppdaterar mjukvaran för Meet. Kunder som använder sig av G Suite Enterprise Edition ska nu kunna spela in möten och spara dem på Drive. Man kan bjuda in upp till 50 personer till samma möte – en funktion som inte minst ska främja globalt samarbete mellan arbetsgrupper. Användare ska också kunna ringa in till mötet från var som helst i världen, och om man till exempel flyger från ett land till ett annat så ska Meet automatiskt uppdatera mötesdetaljerna till ett lokalt telefonnummer.

De nya funktionerna ska introduceras gradvis. Google uppger att hårdvarupaketet kostar 1 999 dollar (ungefär 16 800 kronor), och finns tillgängligt i Sverige direkt.