I nuläget finns Kotlin Native tillgängligt som en del av en förhandsversion av Jetbrains utvecklingsverktyg för C och C++. Man behöver även ladda ner tillägg för Kotlin och Kotlin Native för att komma i gång.

Att det går att köra Kotlinprogram i maskinkodsform innebär inte bara att Kotlin får en fördel jämfört med Java i vissa lägen. Det kan kanske också innebära att Kotlin kan bli ett alternativ till språk som Go och Rust. Och vem vet, kanske till och med till C och C++.

Men det är långt kvar tills dess. I nuläget kan man i alla fall konstatera att Kotlin utvecklas i en bra takt.