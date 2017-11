Iteration 1: x=0, x2=0

Då blir summan 1*0 + 2*0 = 0. 0 är mindre än gränsvärdet 1 alltså blir y=0.

Vi har sagt att vi vill bara att två 1:or ska tolkas som en 1:a så vi vill att två 0:or ska tolkas som en 0:a. Alltså är 0 rätt svar och vi ändrar inga vikter.

Iteration 2: (x1=0, x2=1)

Då blir summan (1*0) + (1*1) = 1. I och med att vi har satt gränsvärdet, ∅, till 1 och villkoret att y är 1 om summan är lika med eller mindre än ∅ så blir y här 1. Det är fel. Vi vill inte att nätverket ska tolka en 1:a och en 0:a som en 1:a.

Det här gör att vi justerar vikten på den insignal där vi fick ett värde, x2, nedåt med ett värde vi har bestämt oss för i förväg. T.ex. 0.5.

Iteration 3, med samma värden på x1 och x2 igen: (x1=0, x2= 1) och nu är w1=1 som från början men w2=0.5.

Då blir summan (1*0) + (0,5*1) = 0,5. Alltså under gränsvärdet så Y blir 0 och det tycker vi är rätt. Alltså ändras ingen vikt utan vi fortsätter iterera med andra värden.

Iterationen fortsätter tills vi alltid får ut rätt svar. I det här, enkla fallet, finns det många vikter som kommer ge rätt svar.

Om vi byter ut 1:or och 0:or mot katter och hundar då (inte för att det blir lättare att förstå men kanske lite roligare). Hur blir det om vi ska lära ett ANN att känna igen en katt?

Alltså:

Och i just det här fallet, när vi ska lära vårt ANN att känna igen en katt, så är hunden med i egenskap av att vara [inte katt]. Så vi har en [katt] och en [inte katt] och det som inte är en katt är ingenting. Hunden har inget värde för ANN:et. (Men hallå det är ju människans bästa vän protesterar du! Människans ja. För ANN:et är den inget.)

I fallet då neuronen tar emot endast två insignaler kan alltså de här fyra varianterna förekomma:

Vi vill bara att ANN:et identifierar det den ser som en katt i ett av fallen. Så precis som med 1:orna och 0:orna börjar vi skicka in bilder och vi börjar med default-vikten 1 på båda insignalerna.

Så en katt plus en hund som är ingenting i det här fallet. Summan av en katt och ingenting är en katt. Men det är ju fel! För vi vill att om vi skickar in en katt och en hund så ska nätverket inte tolka det som en katt. Alltså måste vi justera vikten på den insignal där vi skickade in katten. Vi skickar in lite mindre katt nästa gång. En halv katt. Sen itererar vi på samma sätt som med 1:orna och 0:orna tills insignalerna har en vikt som gör att endast två katter identifieras som en katt.

Det här är grunden för alla artificiella neurala nätverk: att vikten på ”synapserna” ändras vid inlärning. Sen kan man bygga det hur komplext som helst med antalet neuroner och vilka algoritmer man använder sig av.

Nu har vi ju inte sådär superstor användning av ett ANN som kan känna igen en katt. Just det kan ju faktiskt en ettåring göra och jag tror inte att vi ska ersätta våra ettåringar. Men nu vet vi i alla fall hur vi skulle göra om vi skulle vilja det.