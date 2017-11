Mjukvaran i Intels chipp har ett allvarligt säkerhetshål som låter en hackare ta full kontroll över datorn. Det hävdar forskare på den ryska säkerhetsfirman Positive Security. Sårbarheten ska gå att utnyttja även om datorn är avstängd eller låst.

De har under hösten upprepade gånger släppt bitar av information om sårbarheten, och lovar nu att demonstrera den publikt på säkerhetskonferensen Black Hat i december. Det rapporterar The Register.

Den positiva nyheten är att sårbarheten inte går att utnyttja på distans. Hackaren måste ha fysisk tillgång till datorn och ansluta via en usb-port. Men väl där får en angripare full kontroll över enheten.

Skadlig kod i processorns mjukvara kan vara förödande. Där kan den undvika att upptäckas av antivirus och den stannar kvar även om användaren formaterar datorns hårddisk. Sårbarheten ska finnas i alla processorer som släppts sedan Intel släppte Skylake-arkitekturen för drygt två år sedan.

Game over! We (I and @_markel___ ) have obtained fully functional JTAG for Intel CSME via USB DCI. #intelme #jtag #inteldci pic.twitter.com/cRPuO8J0oG