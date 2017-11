Alla Oneplus-mobiler som kör OxygenOS verkar ha en kvarglömd bakdörr. En diagnosapp från Qualcomm som kan ge en användare full kontroll över telefonen.

Appen, "EngineerMode", finns med som standard på Oneplus 2, 3, 3T och nyligen släppta Oneplus 5. Det rapporterar Hacker News.

Bakdörren upptäcktes av en Mr. Robot-influerad hackare som kallar sig Elliot Anderson. Hen skriver på Twitter att appen används för att testa mobiler inom tillverkningen, och verkar ha "glömts" kvar när enheterna skeppats ut till kunderna.

Here the Privilege class. Check the name of native library used to check the code: door... Ladies and Gentlemen please say hi to the backdoor made in @Qualcomm pic.twitter.com/ns0JI1nvWD