Om du verkligen vill hänga med i appvärlden så gäller det att spana efter nästa heta grej. En typ av appar som visserligen har funnits ett tag, men som kanske kan öka i betydelse är IFTTT-appar.

Vad är det?

IFTTT är en webbtjänst med vilken man kan skapa väldigt enklar appar (kallas recept). Förkortningen som står för If This, Then That anger vad det handlar om: En app reducerad till en if-sats. Om ett villkor uppfylls ska något ske.

Villkoren och händelserna gäller för olika webbtjänster, som Twitter, Gmail, Evernote, Dropbox och Slack, som har stöd för IFTTT. Genom att koppla samman flera recept i händelsekedjor kan man skapa hela tillämpningar. Det är i alla fall tanken.

Man kan kanske jämföra IFTTT med mikrotjänster, fast det handlar om ännu mer detaljerad nivå. Eller kanske en liknelse med funktioner för serverlösa applikationer, som med Amazons tjänst Lambda och Microsofts Azure Functions, är ännu bättre. Fast IFTTT är vara riktat till folk som inte är utvecklare.

Computerworld tipsar om lösningar som kan byggas i form av IFTTT-recept. Här är några exempel: