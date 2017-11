Världens förmodligen vanligaste mjukvara för e-postservrar har säkerhetshål som öppnar för hackerangrepp. Det varnade utvecklarna bakom Exim i helgen.

Det är version 4.88 och 4.89 av Exim som är öppna för attacker om de har slagit på en funktion som kallas "chunking". En slagning på sökmotorn Shodan ger strax över 18 400 servrar som kör sårbara versioner av mjukvaran bara i Sverige.

Läs också: Windows 10 har fått inbyggt skydd mot ransomware – så använder du det

En undersökning som gjordes tidigare i år visar att Exim används på 56 procent av alla nätets e-postservrar, skriver Bleeping Computer. Enligt Shodan finns det miljontals uppkopplade Exim-servrar öppna mot nätet, varav en stor andel är sårbara.

So someone dropped CVE-2017-16943 and CVE-2017-16944 over thanksgiving holidays; RCE in Exim Mail server; Shodan.io shows 400,000+ servers with the vuln CHUNKING feature. Patch it before the bad guys start raining shells on your mail servers.