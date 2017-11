Sist men inte minst: allt om våra planer för Advent of code 2017! Vi kommer att skapa en leaderboard man får gå med i, men skicka in pull requests till Github-repot så att alla kan bidra, läsa och diskutera. Den som har högst poäng och som har skickat in samtliga lösningar till Github-repot vinner. Vi kommer också att parprogrammera någon lösning till Advent of code, mer information om det kommer på Twitter när det händer!

