Det har snart gått tre år sedan Amazon introducerade sin smarta högtalare Echo på marknaden. Det blev en succé hos konsumenterna som konkurrerande teknikjättar snabbt hoppat på – och nu är det dags att ta klivet in på företagen.

Under sin pågående konferensen Re:invent visade Amazon Web Services upp nya Alexa for business. En digital assistent anpassad för kontorsmiljö.

Hon ska kunna sköta konferenssamtal genom att koppla upp alla deltagare, hon ska fixa mötesbokningar och schemaläggning – och ska förstås kunna beställa nya patroner till skrivaren från Amazon. Precis som i ett smart hem är det också tänkt att Alexa ska låta dig röststyra telefonsystem, projektorer och annan teknik på kontoret.

Läs också: Så ska AWS satsa i Norden: ”Vi fortsätter expandera”

Amazon öppnar även en kanal mellan hemmet och kontoret. För några dollar extra per enhet kan ett företag välja att ansluta sina anställdas Echo-högtalare till företagsnätverket. Den som jobbar hemifrån kan då komma åt samma system som den som sitter på kontoret.

Om it-avdelningen är okej med det, vill säga. Alexa for business lanseras också med ett kontrollcenter för att exempelvis ställa in vilka enheter som har vilka behörigheter.

Prissättningen för företagens Echo-enheter skiljer sig åt från privatkundernas, och enhterna behöver inte kopplas till ett Prime-konto. I USA ligger priset på sju dollar per månad för varje uppkopplad enhet på kontoret. Kopplar man in de anställdas privata enheter på företagsnätverket kostar det tre dollar per Echo per månad.