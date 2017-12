Det här blir snabbt en rörelse, med akronymen PJDI (Please Just Do It). Snart kommer det språk med alla objektkonstruktioner och funktionell funktionalitet bortrensad. Och vittnesmålen strömmar in, man blir klar med projekt i tid, inom budget, med mycket färre personer än tidigare. Ståupp-scrum-möten behövs inte alls i samma utsträckning längre, eftersom man inte behöver förklara för varandra hur närmast esoteriska konstruktioner fungerar.

Serverlöst på riktigt

Om serverlösa applikationer, som egentligen inte är serverlösa, är så himla bra för att man inte behöver bry sig lika mycket om servrar som tidigare, vore det inte då vettigt att strunta i servrarna helt och hållet?

Hur skulle det se ut?

Elementärt, mina kära läsare. Applikationer körs helt på klienterna. Servrars enda uppgift blir tillhandahålla ny, och uppdaterad, mjukvara till klienter och att lagra data.

Men prestanda då? Tja, lite lastbalansering för att tillhandahålla nedladdning av mjukvara och åtkomst till data kan behövas. Men det är i princip inget som utvecklare behöver bry sig om.

Tänk på fördelarna för utvecklare. De behöver inte bry sig om kniviga prestanda- och låsningsproblem på servrar. De låsningar som kan uppstå, vad gäller data, hanteras av specialiserade dataservrar.

Även här behövs en ny akronym. Kanske COC (Client Obsessed Computing)?

Slutar bygga mjukvara

En vacker dag börjar en ung, smart vd som saknar teknikbakgrund fundera på det rimliga i att mjukvaruutveckling är den enskilt största kostnadsposten på företaget som personen basar för. Vore det inte smartare att sluta utveckla egen mjukvara och bara använda färdiga tjänster? Då slipper man ju kostnaderna, fastän intäkterna fortsätter komma in.

Strategin visar sig fungera hur bra som helst. Anställda som klagar på att de saknar viss funktionalitet ombeds byta jobb. De som är kvar kör entusiastiskt vidare med de tjänster som finns tillgängliga. De som är lite äldre funderar på varför de har ägnat hundratals, kanske till och med tusentals, timmar åt att sitta på möten för att fastställa kravspecifikationer för ny mjukvara. Till ingen nytta.

Det här sättet att jobba blir populärt över hela världen. Akronymen som beskriver det är OVNSD (Only Value No Software Development).