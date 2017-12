Alltför restriktiva säkerhetsregler kan sätta krokben för sig själva. Risken är att det blir alldeles för svårt för användarna att jobba helt enkelt.

Så vad händer då? Jo då hittar användarna vägarna runt säkerhetsreglerna. Resultatet är mindre säkerhet och lägre produktivitet.

Vår amerikanska systersajt CSO har tittat närmare på vad det är som lockar användare att ta omvägar runt säkerheten.

Krångliga krav på lösenord

Lösenord är säkerhetens stapelvara. Trots det är reglerna kring lösenorden på många ställen så komplexa att de i stället för att skydda blivit till sårbarheter. Det kan handla om krav på alldeles för långa lösenord med stora och små bokstäver, siffror och symboler. Dessutom måste de bytas efter bara några månader.

För att hålla reda på lösenorden som nästan är omöjliga att memorera så skriver många ner dem, eller ännu värre, lagrar dem i datorn.

Säkerhetsexperten Richard White, som skrivit boken Cybercrime: The madness behind the methods, berättar för CSO om att ett företag han arbetade med råkade ut för ett hack som kunde spåras tillbaka till en anställd som lagrat sina inloggningsuppgifter elektroniskt.

Det betyder inte att vi inte ska ha lösenord konstaterar både han och andra säkerhetsexperter. De rekommenderar organisationer att vara lite smartare och hålla ner krånglet i lösenorden.

Behov av att dela information

Ett annat problem är delade lösenord enligt Tim Crosby, säkerhetsexpert på Spohn Security. För anställda är det helt enkelt ett sätt att ge sina kolleger tillgång till information på sina filer.

Det används på alla nivåer på företagen – från personer i ledningsgruppen som låter sina assistenter använda lösenorden till personer längre ner i kedjan som vill samarbeta eller kunna täcka upp för varandra när någon är ledig.

Tim Crosbys råd för att motverka det är att it-säkerhetsteamen arbetar med verksamheten för att tydligare identifiera vilka användare som behöver tillgång till vilken information och sedan skapa regler för hur man säkrar en delad tillgång till den informationen.

Logga in, logga in, logga in – jag blir galen på logga in

Som om det inte vore nog att lösenorden är sjukt krångliga – på många arbetsplatser krävs dessutom en mängd olika inloggningar för att kunna komma åt de system man behöver. Ett irritationsmoment som många anställda upplever som hämmande för produktiviteten.