Hur gick de tillväga, vilka problem var roligast och knivigast, och vilka är vinnarens bästa tips för att nå framgång? Vi börjar också fundera framåt redan nu: borde vi göra verkligt modern femkamp av nästa års omgång?Att årets Advent of code är över är ingen anledning att sluta koda. Eller att börja sent för den delen. Det är aldrig för sent att bidra med lösningar eller kommentera på andras! Vårt Github-repo finns kvar och accepterar alltid nya bidrag, och alla är välkomna att diskutera både lösningar och andra ämnen i vår Slack-kanal. Skicka ett mejl eller direktmeddelande på Twitter med din mejladress så kommer en inbjudan!