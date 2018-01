Efter att ha skickat ut en varning om inkommande kärnvapenmissiler till smartmobiler på Hawaii klockan 8.07 i lördags morse dröjde det ända till 8:20 innan det kom ett meddelande om att varningen var felaktig. Under tiden hann den felaktiga informationen spridas på Facebook och Twitter, skriver The Register.

Meddelandet löd ”BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL.”

Nu har Washington Post rapporterat om orsaken till den felaktiga varningen, som skickades i samband med en rutintest. Det berodde på en applikation med en meny som hade kommandona ”Test missile alert” and ”Missile alert" i närheten av varandra.

Någon valde helt enkelt fel menykommando.