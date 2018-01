Mobilversionerna av webbläsaren Opera har fått ett skydd mot så kallade kryptokapningar, alltså när skumrask-sajter använder besökarens hårdvara för att utvinna kryptovalutor i smyg. Det skriver The Next Web .

”När du surfar på nätet finns det inga visuella ledtrådar om att maskinen kan vara indragen i brytningen. En besökt webbsida kan ta 4,5 timmar från din batteritid om du håller fliken uppe. Oftast är det just den här batteritiden som du behöver för att använda din taxi-app eller för att du ska kunna kolla på kartan och ta dig hem”, säger Jan Standal, produktmarknadschef på Opera, i ett uttalande till The Next Web.

För att aktivera det nya skyddet går du bara in på inställningar-fliken i Opera Mini, eller Opera for Android, och aktiverar webbläsarens annonsblock. Om du sedan vill kolla att det funkar kan du besöka Operas test-sajt.

Läs också: Sugen på ny webbläsare? Här är åtta alternativ värda att kolla in

Operas skydd mot kryptokapningar finns även med i den senaste versionen av webbläsaren till desktop, och precis som på mobilen aktiverar du skyddet via annonsblockeraren.