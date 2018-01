”The patches are COMPLETE AND UTTER GARBAGE”, och även: ”Has anybody talked to them and told them they are f*cking insane?” (hans asterisk).

Linus Torvalds har en rad mindre snälla saker att säga om Intels lösning, och hans inställning är att det de gör är fullständigt obegripligt.

"They do literally insane things. They do things that do not make sense ... The patches do things that are not sane.

WHAT THE F*CK IS GOING ON?"

Läs mer: Efter Meltdown-fiaskot: Nu rullar Microsoft ut patchar till AMD igen

Techcrunch som först skrev om det här gör tolkningen att Torvalds bland annat hävdar att det är en ”tokig” implementation av en fix som egentligen inte gör någon nytta, utan i stället gör en massa onödiga saker. Fixen ska ta itu med Meltdown, som främst drabbar Intel-chipp, men istället för att bara fixa buggarna så har de gjort en fix som användare eller administratörer aktivt måste välja vid uppstart. Varför överhuvudtaget fråga, när det rör sig om en så stor sårbarhet?