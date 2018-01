"Tänk er ett företag som har skepp med 10 till 20 tusen containrar på väg in i hamnen var femtonde minut, i tio dagar, samtidigt som du inte har någon it. Det är nästan omöjligt att föreställa sig", sa Jim Hagemann Snabe under World Economic Forum i Davos.

Trots den monumentala uppgiften lyckades Maersk bra med att hålla sig flytande, då Jim Hagemann Snabe uppskattar att hela 80 procent av verksamheten kunde täckas upp av manuellt arbete under de tio dagar som tekniken låg nere.

Läs också: Kund fick ransomware – nu tvingas it-företag betala miljonskadestånd för bristande backup

Dock medger han att rederiet nu tar betydligt allvarligare på sin cybersäkerhet.

”Vi tillhörde genomsnittet när det kom till cybersäkerhet, precis som många andra företag. Det blev ett uppvaknande om att inte enbart vara bra, utan också att ha cybersäkerhet som en konkurrensfördel”.