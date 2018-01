Kryptokapningsprogrammet Coinhive, alltså ett program som utvinner kryptovaluta i smyg med besökarens dator, har upptäckts bland annonser på Googles videotjänst Youtube. Det skriver Bleepingcomputer.

Upptäckten gjordes av säkerhetsföretaget Trend Micro efter att flera Youtube-användare rapporterat att deras antivirusprogram reagerat på videosajten.

Hey @avast_antivirus seems that you are blocking crypto miners (#coinhive) in @YouTube #ads

Thank you :)https://t.co/p2JjwnQyxz