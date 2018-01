Fredrik och Steve diskuterar Rusts utveckling, att skriva dokumentation, hur man hanterar nya versioner av språk och mycket mer. Vi pratar också mjukare sidor i form av den i Rubyvärlden smått legendariske why the lucky stiffs sista bok Sist men inte minst diskuterar vi Webassembly - ett binärt format för körbar kod som kan köras direkt i webbläsren. Steve berättar lite om vad det är, hur det fungerar, och varför det kan bli det största och viktigaste som hänt webben sedan Javascript lades in i webbläsarna.