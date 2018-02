Många frontendutvecklare funderar inte särskilt mycket över vilka färger de använder i sina användargränssnitt. Till och med om du är designer så är chansen (risken?) stor att du inte själv bestämmer vilka färger som ska användas.

Det kan vara någon mer konstnärligt lagd person som har slagit fast en företagsstandard för färgval i applikationer och på sajter. Eller så bestäms färgerna av mer generella företagsstandarder som knyter an till logotyper och liknande.

Finns det något facit för vad som är bra färger i användargränssnitt?

Nja. Det finns teorier, men det finns också en massa kritiska röster om de teorierna. Och det finns en massa variationer vad gäller teorier. Allt från bestämda uppfattningar om vilka färger som är bra för olika ändamål, till funderingar om att det inte är viktigt vilken färg man väljer – däremot hur man varierar de färger som används.

I ett blogginlägg på det amerikanska företaget Just In Minds sajt beskrivs en intressant undersökning som man gjort. Just In Mind utvecklar och säljer ett designverktyg.