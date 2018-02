Arm lyfter i vanlig ordning fram att ML Processor är energisnål. Man anger en prestanda på 3 tops per watt. Förkortningen tops står för miljoner miljoners instruktioner per sekund. Den här utfästelsen om prestanda baseras på processorer som byggs med sjunanometersteknik. Alltså väldigt små processorer.

Arm lyfter också fram att det finns minne integrerat i processorn, vilket minskar behovet av tidsödande minnestrafik med externa komponenter.

Arms tanke är naturligtvis att ML Processor och OD Processor ska kunna användas tillsammans och att lösningarna ska knytas ihop med NN SDK.

Som planen ser ut ska OD Processor släppas till partnerföretag under årets första kvartal och ML Processor under mitten av året. Räkna med färdiga produkter att köpa under andra halvan av nästa år. Utan att ha närmare information om de nya processorerna verkar tajmingen definitivt vara Arms största problem. Man är sent ute på det här heta området.