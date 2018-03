Om det nu är så enkelt att undvika kortbedrägerier med hjälp av 3D-Secure, varför gör inte alla som hanterar kortbetalningar på webben det?

– Jag kan inte uttala mig för andra aktörer, men det vi har hört är att det finns en rädsla för att förlora försäljning. Men vi har kontrollerat alla köp som har påbörjats och kan inte se något ökat bortfall av slutförda köp efter att vi införde 3D-Secure.

Niclas Hjelm tror tvärtom att användningen av 3D-Secure ökar förtroendet för marknadsplatser som använder det. Och det kan behövas eftersom det är en verksamhet som växer snabbt.

– Dessutom innebär en ökad användning av 3D-Secure att e-handel generellt uppfattas som säkrare, vilket också gynnar oss. Och så vill vi bidra till ett tryggare samhälle. Med en plattform för e-handel känner vi ett ansvar att försvåra för personer med oärliga intentioner.

Satsningen på 3D-Secure är en av flera på Tradera för att minska bedrägerier. Sammanlagt har man lyckats minska bedrägerierna med 60 procent under två år. Just kortbedrägerierna gäller för det som Tradera kallar sitt ”egna betalningssätt”, där pengarna går via Tradera innan de når säljaren. Betalningar via Tradera har en andel på cirka 25 procent. Antalet korttransaktioner för dem är mellan 20 000 och 30 000 transaktioner per månad

Beslutet att satsa på 3D-Secure togs snabbt.

– Vi införde kortbetalningar vid årsskiftet mellan 2016 och 2017, och märkte direkt att det utnyttjades till kortbedrägerier. Därför tog vi beslutet att införa 3D-Secure snabbt.

En anledning till att det gick att ta ett snabbt beslut var säkert ägarbilden för Tradera. Eftersom Tradera är en av få marknadsplatser som ingår i Paypalkoncernen, som sysslar med betalningslösningar, så blir det naturligt för Tradera att prova nya lösningar.

