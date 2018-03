Verktyget heter Free Gandcrab Ransomware Decryption Tool och finns att ladda hem gratis från sajten No more ransom som samlar verktyg mot just ransomware.

Enligt Bitdefender har Gandcrab krävt sina offer på väldigt höga lösensummor, ibland upp till fem miljoner kronor.

”Ransomware har blivit en enorm kassako för malwareskapare och Gandcrab är en av de högsta budgivarna. Vi är glada att tillhandahålla vår tekniska expertis i kampen mot cyberbrott eftersom vårt långsiktiga uppdrag är att skydda världens internetanvändare och organisationer”, skriver Bitdefenders utredningschef Catalin Cosoi i ett pressmeddelande.