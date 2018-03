En mer ingående beskrivning av memcrashing hittar du här.

Bilden kommer från Arbor Networks och visar utvecklingen i styrka för ddos-attacker.

Enligt Bleeping computer finns det idag över 105 000 memcach-servrar uppkopplade mot internet vilket inte bådar gott för framtiden.

"Innan internetgrupperna kan justera och göra signifikanta framsteg på memcachade servrar bör vi förvänta oss att terabit-attackerna fortsätter", skriver Arbors Carlos Morales i ett blogginlägg som passande fått titeln The Terabit Attack Era Is Upon Us.